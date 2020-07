Mariana Aresta de Il Collegio svela come ha fatto coming out e dell’omofobia del padre

Mariana Aresta de Il Collegio in occasione dell’uscita del suo primo libro ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha parlato di coming out e dell’omofobia del padre, che l’ha cacciata di casa mesi fa.

“Come ho fatto coming out? Non c’è stato un momento, ho sempre vissuto la vera Mariana. Diciamo, però, che ai tempi della mia prima relazione con una ragazza, i miei ancora non lo sapevano. Dopo l’ho detto a mia madre, e all’inizio non l’ha presa bene, non la salutava mai. Era un periodo pieno di vergogna, che mi sono lasciata alle spalle. I miei amici, invece, l’hanno sempre saputo, non ho avuto nemmeno bisogno di dirglielo. Al “potrei provare interesse per le ragazze”, mi hanno bloccata e hanno risposto “ah, ok”. Le discriminazioni sono ancora ovunque. Mi scrivono tantissimi ragazzi emarginati per i loro atteggiamenti. Una ragazza lesbica mi ha raccontato che una madre etero l’ha allontanata dalla figlia per paura che potesse “influenzarla”. Purtroppo l’ignoranza ancora dilaga”.