Mariana Aresta de Il Collegio parla di coming out su Instagram

Mariana Aresta de Il Collegio nonostante abbia solo 16 anni ha le idee molto chiare sul proprio orientamento sessuale e da circa quattro mesi è felicemente fidanzata con Enrica, come confessato al portale Webboh.it:

“Non è stato semplice restare lontano dalla mia famiglia ma soprattutto dalla mia fidanzata Enrica. Ha preso bene la mia partecipazione [a Il Collegio, ndr], anche se mi ha avuta distante per oltre 900 chilometri e non abbiamo potuto parlare per un po’. Stiamo insieme da quattro mesi. Non ho mai fatto un vero e proprio coming out, lo trovo insensato. Preferisco amare chi voglio indistintamente dal sesso, senza etichette di nessun tipo. Ho conosciuto Enrica in una situazione strana, non le stavo molto simpatica all’inizio. Abbiamo iniziato a parlare in un periodo in cui non stavo molto bene, poi ha scoperto un lato di me di cui non era a conoscenza e se ne è innamorata”.