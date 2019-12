Mariana Aresta de Il Collegio ricoverata in ospedale, la sua fidanzata va a trovarla: “Ti amo piccola”

Mariana Aresta de Il Collegio è stata ricoverata in ospedale (il motivo non lo ha specificato), ma nelle storie di Instagram ha parlato di un generico ricovero a causa di una “situazione degenerata” che l’ha costretta sul letto di un ospedale “dove resterà per un po’”.

Un ricovero che però non ha impedito all’ex collegiale di realizzare video per TikTok, post su Instagram ed anche ricevere la visita della fidanzata Enrica che le ha portato un peluche di Stitch del cartoon Lilo e Stitch. “Ti amo piccola Stitch” / “Love you more baby“, i . loro commenti pubblici.





Mariana de Il Collegio, “Coming out? Non mi etichetto”

Interrogata sul coming out da una fan di Instagram, Mariana Aresta ha confessato di non aver mai fatto un vero e proprio “coming out” in famiglia perché odia etichettarsi.

Nonostante tutto va applaudita perché che sia lesbica, bisessuale, pansessuale o fluida, Mariana vive alla luce del sole la sua storia con Enrica senza paura del pregiudizio e no, non è da tutte.