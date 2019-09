Marina La Rosa confessa di avere un money slave e di aver venduto scarpe usate ad un feticista

Marina La Rosa è una mamma a tempo pieno e intervistata dal programma radiofonico I Lunatici ha confessato di avere un money slave e di aver venduto, in passato, delle scarpe usate ad un feticista.

Come riportato da FanPage, ecco la confessione di Marina:

“Io non ho un grandissimo rapporto con i social, ma mi scrivono tante persone. Ci sono persone che vorrebbero venire a pulirmi casa. Poi c’è chi vuole assolutamente acquistare le mie scarpe usate e per farlo pagherebbe qualunque cifra. Ho fatto un trasloco due anni fa, avevo una busta enorme di scarpe e non sapevo cosa farci. Allora le ho vendute. I negozietti vintage non le volevano, così un paio le ho vendute ad un feticista. Era felice. Mi ha pagato, la cifra che mi ha dato non mi ha cambiato la vita, ma almeno ho fatto felice una persona. Ancora più interessante è il money slave. Uno ha provato talmente tante volte a chiedere il mio iban che dopo qualche anno gliel’ho dato. Ha insistito tre anni, pregandomi tutti i giorni. Alla fine, anche per farlo felice, gli ho dato l’iban. E mi ha mandato dei soldi. È stato felice così. Poi c’è chi mi manda foto delle sue parti intime. In situazioni anche imbarazzanti”.