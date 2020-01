Marina La Rosa svela il (brutto) modo in cui ha scoperto la morte di Taricone

Ieri pomeriggio Caterina Balivo nel suo programma Vieni da Me ha realizzato una bellissima intervista a Marina La Rosa che si è confessata fra vita privata e vita professionale.

Fra i tanti argomenti toccati anche quello della tragica scomparsa di Pietro Taricone, indiscusso volto del Grande Fratello.

“Come ho saputo della sua morte? L’ho saputo in maniera abbastanza brutta, proprio brutta. Stavo a casa, mi squilla il telefono ed era una giornalista. ‘Marina La Rosa?’, io dico ‘Sì’, ‘Senti mi dici una cosa a freddo su quello che è successo?’. Io non sapevo niente perché era successo qualche ora fa. Dico ‘Ma che è successo?’ e lei ‘Ah, ma non sai niente di Pietro?’.”

Marina La Rosa ha poi ricordato la sua amicizia con Pietro Taricone, nata una volta finito il reality.

“Io non credo di aver rapporto un rapporto esclusivo con Pietro. Lui era così meraviglioso come persona. Lo so che lo si dice di tutte le persone che non ci sono più ma lui lo era davvero. Era capace di instaurare una relazione intima con chiunque. Dopo il reality, siamo diventati molto amici. Lui mi faceva ridere molto, molto centrato rilassato nelle sue cose. Lui c’era, è stato un compagno di giochi, di uscite. Abbiamo fatto dei ‘danni’, in cui ci divertivamo molto. Era un po’ il fratello maggiore. Lui arriva al cuore della gente. Quando accadde questa tragedia, mi fermavano le persone per strada e piangevano come se fosse morto un loro caro amico. Lui era generoso, aveva delle grandi qualità. E da casa la gente lo percepiva”.