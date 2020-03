Scontro Marini – Elia: il Grande Fratello Vip pubblica il video dei “pugni nei reni”

Antonella Elia questo pomeriggio ha accusato Valeria Marini di averle tirato “due colpi” sui reni, diventati improvvisamente durante la litigata “due pugni”. Un racconto che non è mai stato sposato dalla Marini che l’ha accusata di aver ingigantito tutto.

Ovviamente il fatto è avvenuto al Grande Fratello Vip e questo fantomatico scontro è stato immortalato dalle telecamere che hanno dato ragione a…Queen Valery.

la elia racconta a Denver che ha subito 2 botte sui reni dalla marini, ma le immagini chiariscono l’ennesima simulazione #gfvip pic.twitter.com/20cP9Pzgex — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) March 5, 2020

Insomma, come nello scontro fra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese dove lei lo aveva accusato di averle tirato “uno spintone che l’ha fatta spostare di un metro”, anche in questo caso il contatto è stato percepito solo dalla Elia che non ha ricevuto né botte, né pugni sui reni: Valeria stava solo cercando di richiamare la sua attenzione.

Ecco cosa aveva detto Antonella Elia poche ore fa: