Mario Giordano impazzisce contro Halloween e distrugge delle zucche (VIDEO)

Con tanto di titolo in sovrimpressione con scritto “ABBASSO HALLOWEEN FESTEGGIAMO I SANTI”, Mario Giordano ha dato via ad una nuova puntata di Fuori dal Coro con una mazza da baseball tricolore in mano ed una serie di zucche intagliate sotto.

“Io non voglio festeggiare Halloween, voglio festeggiare Ognissanti e celebrare la giornata di tutti i defunti. Si spendono ogni anno 300 milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende. Tutto per importare una tradizione che non è la nostra (…) Allora io dico no! Halloween non lo voglio festeggiare! Non dimentichiamo le nostre tradizioni, la zuppa di ceci, il pan dei morti..”.