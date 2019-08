Mario Serpa fuori da Uomini e Donne? Raffaella Mennoia fa chiarezza e lui ribatte: “Miss redazione…”

Nelle ultime 24 ore si è scatenato il caos tra ex protagonisti di Uomini e Donne, autori ed opinionisti (e in pochi hanno capito qualcosa). Frasi dette a metà, frecciatine misteriose e attacchi senza un destinatario preciso. Le storie di Mario Serpa, Raffaella Mennoia e Gianni Speri hanno alzato un polverone immenso sui social.

Alcune fan sono convinte che Marione ce l’abbia con Claudio Sona e parte della redazione di Uomini e Donne, altri sostengono che sia la Mennoia a lanciare shade all’ex corteggiatore. Qualcuno ha addirittura scritto ‘Serpiko è stato cacciato dal programma‘. La verità? Pare che sia stato Mario a non essere più voluto andare in studio alla corte di Kween Mary, questo almeno è quello che ha scritto Raffaella.

“Mario non è più voluto venire da noi, ma è sempre il benvenuto”.

Serpa intanto ha attaccato blog e scagnozzi e poi ha stuzzicato una certa ‘miss redazione’.

“Sono scioccato da quello che leggo in certi blog. Assurdo vedere come rigirano le frittate ad interesse loro. D’altronde sono come le bandiere, vanno dove tira il vento. Per non parlare degli scagnozzi che stanno uscendo fuori.

Da Miss Redazione ho ricevuto più considerazione in queste poche ore che in due anni e mezzo di presenza in studio. Così per dire. #UominieDonne”.

Personalmente penso che le fan della trasmissione e i blog stiano capendo ben poco di quello che sta succedendo davvero. Mario scrive di ‘gente con la faccia come il cul*‘ e parla di una sua verità da anni (ma ancora non l’ha mai raccontata), Raffaella Mennoia attacca i ‘poveri str*nzi miracolati e vigliacchi’, tutto senza fare mai mezzo nome.

Credo che la confusione a questo punto sia più che normale. Il trash ci piace, la verità ancora di più, ma se tutto si deve ridurre ad un botta e risposta sibillino, allora meglio il silenzio di Claudio Sona (che ho sempre attaccato).

Insegna al tuo protetto a difendersi da solo …sai è grande😂😂😂😂#clario pic.twitter.com/W2f2dtCmxd — Annachiara 💙 (@Annachi45278780) August 4, 2019

No Cara Miss lui si è qualificato da un pezzo UOMO ONESTO ma tu quando ti qualifichi? pic.twitter.com/ZNM5736rOa — M.A.R.I.O. (@Mola25302297) August 4, 2019