Mario Serpa pubblica un video spinto e molte fan protestano: “Ha esagerato non lo seguiamo più”

Colpo di scena nel regno delle fan dei “Clario”. Poco fa Mario Serpa ha pubblicato un video piccante (che trovate su Bitchy X). Nella clip l’ex corteggiatore di Uomini e Donne “controlla se è ancora tutto al posto giusto”. Molte fan di Marione non hanno apprezzato il filmato ed hanno lanciato l’hashtag #MarioIsOverParty.

Su Twitter potete leggere di tutto.

“Basta, non lo seguirò mai più dopo questa caduta di stile”.

“Questo è p**no non voglio seguire un profilo di questo tipo”.

“Mario Serpa ha bisogno di aiuto e non sta bene è evidente”.

“Ma è impazzito a fare certe cose davanti a 600.000 persone?”.

“Ma che schifo! A questo punto meglio Zecchini di lui”.

Una protesta del genere per un video dove non si vede nulla? Queste ragazze probabilmente non sanno che in Inghilterra (e non solo) i vari prezzemolini tv, corteggiatori dei dating show, concorrenti di reality, una volta chiuse le loro esperienze nei programmi, aprono i profili OnlyFans e iniziano a monetizzare e fare i big money pubblicando materiale davvero esplicito.

Anche meno quindi.

Non voglio essere cattiva,ho seguito e voluto bene a Mario ma adesso,dopo un’escalation preoccupante, è arrivato all’apice. Deve farsi seguire e aiutare da qualcuno perché è chiaro che non sia più in equilibrio#marioserpaisoverparty — Penelope (@Penelop415) May 24, 2020

Non ho più stima di Mario da un pezzo ma è chiaro che non è lucido, non sta bene.

Non me la sento di sparare a zero su una persona che ho seguito tanto. Nonostante io trovi rivoltante tutto ciò che sta facendo, gli auguro di stare meglio un giorno. #marioserpaisoverparty — 𝖦 𝗂 𝗈 ۵ (@nnastyxmir) May 24, 2020

E la scusa che cosi fa pulizia nel suo profilo è ridicola.

La pulizia si deve fare nel cervello, suo e vostro.#marioserpa#marioserpaisoverparty — Liz🖤 (@LizElisa15) May 24, 2020

Mi sembra più che giusto porgere le mie scuse a Francesco Zecchini. Ho sbagliato a dargli contro durante il trono, lui è l’unico sano di mente tra i tre. #marioserpaisoverparty — Mariangela De Luca 💎 (@_marydeluca) May 24, 2020