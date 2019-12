Mario Tricca svela quanto è dimagrito a Il Collegio: “Uno schifo, mangiavamo reni e frattaglie”

Mario Tricca – archiviata l’esperienza a Il Collegio – è diventato a tutti gli effetti un prezzemolino televisivo e dopo esser stato ospite da Simona Ventura a Settimana Ventura, ieri mattina è stato da Tiberio Timperi e Monica Setta ad UnoMattina In Famiglia per parlare di Greta Thunberg, arte e gossip.

Mario, parlando de Il Collegio, ha svelato di aver perso cinque kg in un mese a causa del pessimo cibo che veniva dato alla mensa:

Il cibo a Il Collegio è sempre stato un argomento di discussione ed un ex collegiale dello scorso anno, su YouTube, ha raccontato che il cibo più buono è quello che danno per merenda.

“Cibo sottobanco? In verità sì. Ci davano del cibo orribile in mensa, è vero, io ho perso cinque kg in un mese perché non mangiavo niente. Ma a metà pomeriggio per fare merenda ci portavano i biscotti fatti in casa e quando eravamo più fortunati ci portavano tipo angurie, meloni, succhi di frutta e focacce ripiene di salame. Erano le cose più buone che ci portavano durante la giornata. Io praticamente mi nutrivo della merenda”.