Il marito di Eva Henger lancia una frecciatina alla Marcuzzi sul presunto triangolo con Belen e Stefano

Molti si aspettavano un commento, anche mezza shade di Eva Henger sul presunto triangolo formato da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez e invece (per ora) l’ex naufraga è rimasta in silenzio. Chi invece si è tolto un sassolino dalle scarpe ed ha lanciato una frecciatina è stato il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti.

L’uomo ieri sera su Instagram ha pubblicato una foto di Alessia con Stefanone e Belen ed ha scritto:

“Per non dimenticare ‘Eva non fare la morale a me, perché io a te non l’ho mai fatta!’ E te credo”.

Questa nuova soap si tinge sempre più di trash e sono convinto che ci accompagnerà ancora per un po’. Ho come la sensazione che Dagospia abbia in serbo un altro colpaccio.

Dopo la storia di Belen e Stefano De Martino non riesco a fare a meno di pensare ad Alessia Marcuzzi nella scorsa edizione di #TemptationIsland — ℙ𝕒𝕫𝕫𝕖𝕤𝕜𝕒 🐲 (@teamtrashissimo) July 9, 2020

Questa è la puntata del falò di confronto tra Belen e Stefano con Alessia che veste sia i panni di tentatrice che quelli della conduttrice? #TemptationIsland — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 9, 2020