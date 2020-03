Il marito di Fernanda Lessa si scaglia duramente contro il GF Vip e fa accuse pesanti

Ieri sera Fernanda Lessa è stata accusata di aver fatto riti voodoo e magie nere, questo perché fa il bagno con il sale e spesso fa il segno delle croce quando passa Antonella Elia. L’ex modella ha cercato di spiegare che usare il sale per scacciare le energie negative fa parte del suo credo e che non si tratta di magia. Durante la notte Fernanda è scoppiata a piangere perché si è sentita giudicata “mi hanno dato della strega“. Il marito della Lessa non ha preso bene le accuse fatte alla moglie e per questo oggi si è scagliato contro il GF. L’uomo ha addirittura accusato la produzione (?) di nascondere dei video di Antonella Elia.

“Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di un credo e di una persona, mia moglie.L’avete fatta passare come una strega, c’era una caccia alle streghe. Io mi vergognerei fossi in tutti voi.. Peccato che non avete fatto vedere quello che dice la Elia e i video ce li ho io. Lei dice che Fernanda è indemoniata. Perché non l’avete detto? Cosa ha lei di diverso dagli altri? Perché lei ha detto le stesse frasi sull’indemoniata. Controllate bene i video, o dobbiamo fare come il gioco di Pago in cui cancellate i video e fate queste cose. Che schifo. Amore mio spero tu stia li dentro il meno possibile perché sono scioccato. Lo dico per la tua dignità, per te, perché non ti fa stare bene.

Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione , beceri e ignoranti , non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita , spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura , vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘’diverso’’ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare.. amore mio , stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fottitene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti. Ti amo, tanto”.