Mark Caltagirone e Barbara d’Urso nominati a Ballando con le Stelle

Dopo Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Pomeriggio 5, Maria De Filippi ad Amici, adesso anche Massimo Giletti a Ballando con le Stelle ha nominato Mark Caltagirone.

Ieri sera il conduttore di Non è L’Arena era il ballerino per una notte di Milly Carlucci e commentando il suo “non ballo” ha tirato in ballo Barbara d’Urso e il compagno fantasma di Pamela Prati.

“Io sono Mark Caltagirone, non esisto: la d’Urso può invitarmi e le racconto la mia verità! Sono Marco Caltagirone. Conduco “Non è l’Arena” e qui ho fatto il “non ballo”.”

Mark è ufficialmente l’uomo dell’anno.

