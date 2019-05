Giallo Mark Caltagirone: “Si sono inventate un bambino malato che fa la chemioterapia”

Federica Benincà a Mattino 5 ha rivelato che Pamela Perricciolo le avrebbe detto che Eliana Michelazzo l’ha lasciata con 36€ sul conto e che esisterebbe una seconda agenzia Aicos.

“Io ho chiamato il loro legale (di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ndr) perché loro erano irreperibili. Io me ne sono andata dall’agenzia una settimana fa più o meno. Ieri mi chiama Pamela Perricciolo e mi dice che Eliana Michelazzo l’ha lasciata con 36 euro sul conto. Inoltre ha scoperto che c’erano due Aicos, dunque due agenzie, di cui di una non era a conoscenza. E che siccome lei ha la partita iva ora avanza un sacco di soldi da Eliana. Ha chiamato me perché io avevo contattato il loro avvocato per dire che a me erano arrivate delle fatture emesse a loro per un mio lavoro. Loro hanno ricevuto dei bonifici che sarebbero spettati a me e che invece hanno preso loro. Io le ho avvisate dicendo che avevo le prove che fossero miei i soldi e dunque li rivolevo. No, hanno negato anche di fronte all’evidenza. In questa situazione non ci sono solo io, siamo tutte sulla stessa linea. A molte devono dei soldi. Dopo il mio sollecito l’avvocato parla con Pamela ed Eliana e alla fine la Perricciolo mi ha raccontato tutto questo. Che insomma ha scoperto che c’è un’altra Aicos, che ha pochi soldi e tutte queste cose.“

Ma se fino a Mark Caltagirone, il matrimonio fake e le fughe in tv, potevamo parlare di trash, con l’acido e l’affido dei bambini la storia è andata oltre. Adesso spunta addirittura un bambino che fa la chemioterapia. Federica Benincà ha parlato di un bambino (fantasma) malato, usato per non pagare i fornitori.

“Il gossip qui è altamente superato, qui si parla di un bambino che non esiste, che deve fare la chemioterapia ed è stato utilizzato come scusa per non pagare i fornitori. Si parla di una denuncia dove viene citato Mark Caltagirone, che è un personaggio che non esiste.”

E non sarebbe la prima volta che queste persone giocano con le malattie…

tumori, tachicardia, ictus, chemioterapia, ora pure un presunto infarto di Caltagirone. Praticamente le nozze di Pamela Prati stanno diventando uno spin off di Medicina 33. #PamelaPrati #MoglieeMamma https://t.co/luoZc1aHIW — Francesco Canino (@fraversion) 17 maggio 2019

Fonte: Mattino 5, Novella 2000