Mark Ronson ha fatto coming out

Dopo il mezzo coming out di Diplo, arriva anche quello di un altro famoso produttore discografico, Mark Ronson.

Stamani al Good Morning Britain, Mark si è dichiarato Sapiosessuale, spiegando che per lui l’importante è l’intelligenza e non il genere.

“Se è vero che guardo prima l’intelligenza che il genere? Certo. Non sapevo esistesse una parola per questo ma l’ho scoperta parlando nel backstage. E sì, mi identifico come sapiosessuale”.

In difesa del termine ‘Sapiosexual’ è intervenuta anche l’ideatrice, la giornalista Nichi Hodgson.

“La definizione significa che la prima cosa che ci colpisce è l’intelligenza e poi l’attrazione fisica. Esco con uomini e donne e mi identifico come bisessuale, e ho capito che la cosa che collegava tutte le persone con cui sono uscita è stata proprio la loro intelligenza. Sappiamo che una certa percentuale della popolazione è sapiosexual. È sempre esistita, solo non ne avevamo una parola per definirci”.

Sui social Barbie Xanax (e non solo) ha aperto un dibattito molto interessante, sottolineando come la sapiosessualità sia una preferenza e non un orientamento.

Scusate ma ora anche la sapiosessualità (provare attrazione per le persone intelligenti) è un orientamento sessuale? non è una preferenza? “attratti dall’intelligenza prima del genere” sembra una parafrasi della pansessualità (che è un orientamento) https://t.co/z3DqyZoOZe — Ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa (@BarbieXanax) September 19, 2019

Mark Ronson comes out as ‘sapiosexual’, meaning he is attracted to intelligence before gender. 🌈 pic.twitter.com/9ATE6AGjuA — Music News Facts (@musicnewsfact) September 19, 2019

Nel dubbio io mi preparo perché Mark Ronson mi consideri…