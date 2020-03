Maroon 5 insultati dal pubblico dopo una performance disastrosa, Adam Levine si scusa: “Perdonateci non è stato un bello spettacolo”

Giovedì scorso i Marron 5 si sono esibiti al Festival Viña del Mar con le loro più famose hit, da Girls Like You a Moves Like Jagger. Il pubblico si è accorto subito che qualcosa non andava, perché Adam Levine non sembrava a suo agio sul palco e non ha certo regalato ai fan uno show all’altezza del nome della band di cui è leader.

Sui social sono piovuti migliaia di commenti negativi, dal “sei ubriaco o sei fatto?” e “che schifo, un concerto di mer*a“, al più sintetico “stonato“.

Il cantante americano ha quindi deciso di spegnere le polemiche con un video di scuse.

“Ieri sera abbiamo fatto uno spettacolo al Viña del Mar Festival, che è una delle cose più prestigiose e straordinarie che puoi fare in Cile, è come un rito di passaggio quando vieni qui. Quindi prima di tutto voglio dire grazie per averci invitato. Mi piacerebbe davvero rispondere alle reazioni al concerto, e in qualche modo spiegare me stesso, perché sento che voi ragazzi lo meritate. Sai, far parte di una band, suoni molti spettacoli, e io sono così appassionato ed entusiasta dei concerti, che voglio dare il meglio e il meglio della band per voi. Onestamente, prendo molto sul serio i live. A volte troppo sul serio. E ad essere sinceri, ci sono state alcune cose che non sono andate bene a livello tecnico ieri sera, e ho lasciato che queste cose mi influenzassero e questo ha influito sul modo in cui mi comportavo sul palco, il che non è stato professionale e mi scuso per questo. Ancora una volta, come ho detto, è sempre nel mio interesse essere al meglio e rappresentare la band nel migliore dei modi. A volte, quando si verificano quei problemi sonori, mi concentro il più possibile sul canto, perché sento che sarà il modo migliore di trasmettere questa cosa in TV per 60 milioni di persone, ed è quello che è stato lo show ieri sera. Volevo suonare bene, numero uno, e volevo avere un bell’aspetto e sentirmi bene, numero 2. Perché se non suona bene, allora sai, qual è il punto? Ho lottato molto. E a volte è davvero difficile per me mascherare la lotta, e quindi in ciò, vi ho deluso e mi scuso. È uno spettacolo di molti”, ha detto. Venire in Sud America per esibirsi è una delle nostre cose preferite da fare, parliamo sempre di come sia il momento migliore quando andiamo in tournée qui … Adoriamo assolutamente i nostri fan cileni, adoriamo assolutamente venire qui, e sapete, ieri sera non è stato il massimo. E per quello, tutto quello che posso dire è che mi dispiace davvero”.

Amo le canzoni dei Maroon 5 e le scuse di Adam mi sono sembrate sincere, ma in effetti quando ho visto queste performance…



Maroon 5: le esibizioni al Festival Viña del Mar.

Le scuse di Adam Levine.