Marracash parla di Elodie e del tour annullato per CoronaVirus

Marracash in questi giorni ha realizzato una lunga intervista al settimanale Grazia dove ha parlato (anche) di Elodie.

“Quanto è importante Elodie per me? Molto. Ma è stato faticoso, forse più per lei che per me. Dopo l’ultima brutta esperienza, io ero reticente a buttarmi in una nuova storia, ma lei mi ha ridato fiducia. Mi ha restituito la capacità di fidarmi degli altri, di mettermi nelle mani di qualcuno. E di cominciare a costruire qualcosa. Sono stato fortunato.”