Marracash parla di un video intimo e della lite con Fedez: “Ha cominciato lui e mi sta sulle…”

Tre anni fa Fedez e Marracash hanno litigato pesantemente regalandoci dei siparietti trash sui social (qui per recuperare tutto). Ieri sera il rapper di Margarita si è fatto intervistare da Le Iene ed ha parlato della catfight con il suo collega. A quanto pare i due non hanno chiarito, visto che il fidanzato di Elodie ha detto che Fedez gli sta sulle scatole.

“Se ho mai litigato con un collega? Sì, è successo, con Fedez. Però non è finita a pugni. Come mai litighiamo tra rapper? Perché è una musica esplicita e quindi si tende a dire le cose alla luce del sole. Succede anche tra i cantanti pop, solo che non se lo dicono.

Uno che mi sta sulle scatole nel mio ambiente? Non vorrei dire le solite cose dai. Perché lui mi sta sulle pal*e? Dovrebbe farsi due domande lui. Nel mio caso specifico ha cominciato questa cosa lui”.