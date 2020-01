Martina Nasoni contro Daniele Dal Moro: “Avrei dovuto essere io la nuova tronista”

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne e la sua ex fidanzata Martina Nasoni, contattata da Di Più Tv, ha svelato che sarebbe dovuta essere lei la nuova tronista. Esperienza mai concretizzata quando è tornata insieme a lui.

“Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere. Gli ho risposto che per me non c’era niente di male, visto che lui non voleva stare con me. E quando Daniele ha capito che mi stava perdendo, ha cambiato atteggiamento. E mi ha chiesto di ritornare insieme, di riprovarci”.