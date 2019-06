Martina Nasoni vuole rivedere Irama e svela che rapporto c’era tra di loro

Martina Nasoni è entrata nella casa del Grande Fratello come ‘la ragazza dal cuore di latta’, proprio perché è lei ad aver ispirato Irama per la canzone che ha portato all’ultimo Festival di Sanremo.

La vincitrice del Grande Fratello 16 in un’intervista rilasciata a Spy Magazine, ha dichiarato che vorrebbe rivedere Irama ed ha anche svelato che rapporto aveva con il cantante (visto che in molti parlavano di una storia segreta tra i due). In realtà la Nasoni ha detto di non essere mai stata insieme ad Irama e di aver smesso di sentirlo per rispetto di Giulia De Lellis.

“Dopo la mia vittoria al Grande Fratello non ho sentito Irama. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. – continua Martina Nasoni – Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi, eravamo amici. Adesso però mi piacerebbe, risentirlo e rivederlo”.

Martina ha anche parlato di Daniele, il ragazzo con cui ha avuto un flirt all’interno della casa del GF.

“Subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello abbiamo parlato un po’. Però in questo momento abbiamo tante cose da fare, gli impegni sono tanti. Sicuramente avremo modo di chiarirci, questo sì”.

Il videoclip di Irama della canzone “La Ragazza con il cuore di latta” ispirata alla storia della vincitrice del #GrandeFratello #GF16 Martina Nasonihttps://t.co/fICzNLTZBN pic.twitter.com/ZtQpW18OV5 — Grande Fratello 16 (@GF_diretta) 13 giugno 2019

Martina sarà pur entrata per merito anche di Irama ma ne è uscita stasera trionfante e con il solo aiuto e supporto di chi in questi due mesi ha imparato ad amarla. YOU ROCK GIRL. #GF16 — Elisa_85 🌸 (@FinchelLovers) 11 giugno 2019