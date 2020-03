Martina Smeraldi è stata ricattata: lo sfogo della musa di Siffredi

Martina Smeraldi è la nuova musa di Rocco Siffredi e durante il suo primo film con i cadetti dell’accademia è stata vittima anche di un drammatico incidente.

Nei giorni scorsi era sparita da Instagram e questo aveva allarmato i suoi fan. Poco dopo – per fortuna – è tornata online svelando i motivi della sua assenza: un ricatto sventato grazie ad un video tutorial su YouTube.

“Breve storia triste, il mio profilo principale era stato hackerato e rubato da un pazzoide senza niente che mi ha ricattato e chiesto soldi per averlo indietro, sono in Spagna adesso ed ho chiamato la polizia spagnola, la polizia postale italiana sia a Milano che a Cagliari, spiegando che all’interno avevo dati personali importanti e mi hanno detto di non poter fare nulla, ho risolto grazie ad un video tutorial su YouTube, grazie autorità il vostro aiuto e la vostra competenza mi stupiscono sempre”.