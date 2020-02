Massimo Bernardini critica l’esibizione di Tiziano Ferro di ‘Almeno Tu Nell’Universo’

Ieri sera Tiziano Ferro ha omaggiato Mia Martini ed ha cantato la splendida Almeno Tu Nell’Universo sul palco dell’Ariston. Poco prima della fine del brano, il cantante si è commosso ed ha chiuso la sua esibizione in lacrime. In molti (me compreso) hanno apprezzato la performance di Tiziano nazionale e la sua evidente emozione, altri invece hanno criticato Ferro e tra questi ultimi c’è anche Massimo Bernardini. Il conduttore ha espresso qualche perplessità sull’esibizione di Tiziano ed ovviamente ha scatenato l’ira dei fan dell’artista.

“Magari mi sbaglio, ma Tiziano Ferro non mi sembra sia ancora quel crooner classico che #Sanremo2020 ci vuole raccontare. Non ha la faccia e forse nemmeno la voce, pur bella forte, per la malinconia profonda di Almeno tu nell’universo. Nonostante la commozione sincera”.

B!tches siete d’accordo con il presentatore, oppure avete gradito la cover di Tizianone?

Sono da sempre sotto un treno chiamato Tiziano Ferro, ma stasera ha superato se stesso.

Quando ha cantato “Almeno tu nell’universo” pensavo che il cuore potesse esplodermi e ho pianto senza fine #Sanremo2020 pic.twitter.com/VGEYPVpefA — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) February 4, 2020

Il tweet di Massimo Bernardini.

