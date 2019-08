Massimo Colantoni si fa un tatuaggio super trash dedicato a Temptation Island

Non ho mai partecipato ad un reality show ma credo che sia un’esperienza così estrema che lascia il segno, nel bene o nel male. Che sia la fame in un’isola deserta, un villaggio che mette alla prova il tuo amore, una casa dove non hai intimità o una fattoria dove spali letame poco cambia, chi partecipa ad un reality torna arricchito.

Per questo motivo non c’è niente di male nel volersi incidere sulla pelle un ricordo dell’esperienza, ma è altrettanto vero che quando si tratta di Temptation Island il tatuaggio (sarà un caso?) è sempre super trash.

La tentatrice Rita Cardinale dello scorso anno si è tatuata il logo del programma (qua la foto), così come la fidanzata Giada Giovannelli (qua la foto). Teresa Langella invece è andata oltre, incidendosi sulla pelle sia la palma sia la data d’inizio delle registrazioni (qua la foto), mentre Massimo Colantoni ha superato tutte: si è tatuato LE COORDINATE DEL RESORT IS MORUS RELAIS.

Sipario. Abbiamo un vincitore.