Massimo Giletti attacca Myss Keta

Domenica sera a Non è L’Arena Massimo Giletti ha parlato della polemica di Junior Cally a Sanremo e dell’eliminazione di Skioffi da Amici. Il conduttore ha fatto ascoltare alcune canzoni con testi controversi e tra i vari Sfera Ebbasta, Mambolosco, Edo Fendi, Omar Santana, c’era anche Myss Keta con la sua Milano sushi & coca.

Il conduttore si è chiesto perché le polemiche abbiano travolto solo Junior Cally e non Myss Keta.

“Io rimango basito per la concezione delle donne in questi testi. Tutte ste polemiche su Skioffi e Junior Cally e nulla su Myss Keta? Lei sta a L’Altro Festival e nessuno dice nulla? Io non voglio che lei se la prenda con me, io mi domando però perché uno sì e l’altro no. Qual è la differenza? Il contenuto è quello. Nessuno dice nulla su lei. Perché è successo l’inferno su Junior e lei addirittura condurrà L’Altro Festival”.