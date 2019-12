Massimo Giletti spiega il vero motivo dei suoi attacchi alla d’Urso e poi le fa un complimento

Nelle scorse settimane Massimo Giletti ha punzecchiato più volte Barbara d’Urso. Il conduttore di Live Non è l’Arena ha lanciato shade in diverse puntate del suo show, ma anche in un’intervista rilasciata a Giuseppe Candela.

“Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla? Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa.” Il punto è che non si può far finta di non sapere cosa si racconta in televisione. Se racconti il matrimonio devi sapere cosa si nasconde dietro il matrimonio. Le sembra normale che a Napoli, al Maschio Angioino, quel giorno doveva tenersi un incontro delle vittime di camorra e sono dovuti andare da un’altra parte? Questo mi amareggia”.

Oggi Massimo Giletti è stato ospite a Tv Talk ed ha spiegato il motivo dei suoi attacchi alla collega. Il presentatore però ha anche detto che trova Live Non è la d’Urso ‘divertente ed esilarante‘.

“Visto che lei si dichiara sotto testata giornalistica, ha il dovere di fare questa completezza giornalistica. Non si mettono gli ospiti a loro agio sul divano per fargli raccontare solo la loro verità. A quel matrimonio c’erano dei tavoli con tanti criminali. Lei dice sempre di essere sotto testata giornalistica e non ha detto più niente. Quel matrimonio, per la camorra, è stata un’occasione per andare in tv. La sua trasmissione la trovo estremamente divertente ed esilarante. Anzi, le dico che in alcuni momenti è straordinario. Ma io l’ho criticata solo per la vicenda legata a Tony Colombo e Pamela Prati”.

Proprio in merito al fatto di mettere “troppo a loro agio gli ospiti”, Massimo Bernardini ha punzecchiato Giletti domandandogli se essere troppo amichevoli con un politico possa compromettere il patto di un conduttore con il pubblico (si riferisce ai saluti di Massimo alla figlia di Salvini).

“Ma perché due settimane prima quando ho salutato Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni nessuno ha detto nulla? Mi sembra che tutto ciò che riguarda Salvini finisca per diventare esasperato. Queste polemiche ci sono solo con Matteo Salvini”.

Quindi Massimo si difende dall’accusa di essere amichevole con Salvini citando la figlia della Meloni?



Giletti: basta con ‘sta storia che ho chiesto a Salvini della figlia. L’ho fatto anche con la Meloni. Ecco…#tvtalk — la manina (@La_manina__) December 7, 2019