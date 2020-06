Massimo Giletti fa un complimento a Barbara d’Urso e poi le lancia una frecciatina

Massimo Giletti e Barbara d’Urso hanno sempre avuto un bel rapporto e si sono spesso scambiati complimenti a vicenda. Il conduttore di Non è l’Arena ha anche festeggiato il 60esimo compleanno di Carmelita…



Qualcosa è cambiato l’anno scorso e Massimo Giletti durante le interviste e la domenica sera nel suo show ha iniziato a punzecchiare l’ex amica.

“Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla? Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa.”

“Se ha ostacolato il mio arrivo a Mediaset? Lo dicono in molti, io ho sempre pensato che se l’editore si lascia imporre le regole del gioco da un conduttore non fa il suo lavoro. Ho dialogato con Mediaset poi non si è andati oltre, bisognerebbe chiedere a loro il perché.”

“Parlando del fenomeno Caltagirone non è accettabile che una fake news facilmente individuabile diventi un romanzo per infinite puntate, è inaccettabile da un punto di vista deontologico. […] Questa vicenda, se fosse stata trattata in modo serio, perché chi si vanta di essere sotto testata giornalistica deve essere serio, avrebbe trovato una serie di documenti che, forse, avrebbero potuto aprire gli occhi a chi trattava questo argomento […] Sui social non ci sono filtri ma in televisione, abbiamo il dovere di verificare le cose. Altrimenti, prendiamo per buono tutto. Se si indagava, si scoprivano cose molto particolari ossia che questo sistema Mark Caltagirone era già stato usato in passato. Un giornalista lo deve fare. La televisione ha dei mediatori. Se siamo testata giornalista abbiamo il dovere di verificare le cose. Non si è testata giornalistica per caso. Uno deve aprire gli occhi, chi studiava queste carte doveva farlo”.