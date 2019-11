Massimo Giletti si scaglia contro Barbara d’Urso – i nuovi sfoghi

Massimo Giletti e Barbara d’Urso un tempo erano grandi amici e tutti ci ricordiamo la foto scattata sulla Vespa in occasione della festa di compleanno a tema anni Sessanta della conduttrice.

Purtroppo però da allora qualcosa sembrerebbe essere cambiato, perché Massimo Giletti non perde mai occasione per lanciare frecciatine a Barbara d’Urso e punzecchiarla sia in TV, sia nelle sue interviste, come nell’ultima concessa a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano.

Non è l’Arena questa edizione parla infatti degli stessi temi affrontati precedentemente da Non è la d’Urso criticando – in maniera più o meno esplicita – la modalità di trattamento della controparte Mediaset.

Giletti, alla domanda provocatoria posta da Candela “La D’Urso ha concesso il diritto di replica, seppur con Veronica Maya e Alessandra Mussolini a fare da contraddittorio, perché sotto testata giornalistica” ha infatti risposto:

“Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla? Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa.”

E in merito a Tony Colombo (che è stato ospitato più volte da Barbara d’Urso:

“[…] Il punto è che non si può far finta di non sapere cosa si racconta in televisione. Se racconti il matrimonio devi sapere cosa si nasconde dietro il matrimonio. Le sembra normale che a Napoli, al Maschio Angioino, quel giorno doveva tenersi un incontro delle vittime di camorra e sono dovuti andare da un’altra parte? Questo mi amareggia.”

La ruggine fra i due potrebbe essere nata per via di voci di corridoio, che avrebbero voluto la d’Urso contrariata all’arrivo di Giletti in Mediase. “Hanno scritto che la D’Urso avrebbe in passato ostacolato il suo arrivo a Mediaset” – ha chiesto Candela a Giletti – “E’ vero?“.

“Lo dicono in molti, io ho sempre pensato che se l’editore si lascia imporre le regole del gioco da un conduttore non fa il suo lavoro. Ho dialogato con Mediaset poi non si è andati oltre, bisognerebbe chiedere a loro il perché.”

Nel dubbio la d’Urso non ha mai risposto direttamente a questi attacchi.