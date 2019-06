Massimo Giletti ospita uno che dice di essere Mark Caltagirone (VIDEO)

Mark Caltagirone non esiste eppure ci sono state note trasmissioni del mattino (sia Storie Italiane di Eleonora Daniele che Mattino Cinque di Federica Panicucci) che hanno spacciato per veri alcuni screen pubblicati su Instagram da un palese troll che aveva rinominato l’uomo Marck (con il ‘CK’).

Ora, alla luce di quanto successo con Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo – che sono tutte unanimi nel ribadire dell’inesistenza dell’uomo – Massimo Giletti ha ospitato in studio (un mitomane?) che sostiene di essere Mark Caltagirone. Che è successo?

A #nonelarena l’uomo che sostiene di essere Mark Caltagirone. pic.twitter.com/FRhGxAM5Lt — Non è l’Arena (@nonelarena) 2 giugno 2019

“La d’Urso trema, abbiamo un uomo che è Mark Caltagirone“, aveva detto a fine puntata il giornalista, lanciando poi l’esclusiva alla stessa Barbara d’Urso dicendo che l’uomo sarà nella prossima puntata di Live – Non è la d’Urso.

Si tratta di uno scherzo? Si tratta dell’uomo con il cappello rosso che è stato fotografato insieme a Pamela Prati (che la Perricciolo aveva spacciato per Caltagirone?) o si tratta dell’attore che aveva telefonato a Barbara d’Urso in diretta televisiva? Non è l’Arena che dà la linea a Non è la d’Urso.

Amicizia confermata (?).