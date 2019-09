Massimo Giletti trova un documento inedito su Pamela Prati, poi parla di Barbara d’Urso

Se domenica sera Barbara d’Urso ospiterà nel suo salotto televisivo Marco Carta e Matteo Salvini, Massimo Giletti nel suo avrà Pamela Prati, facendo così continuare il Prati-Gate a suon di interviste e scoop.

Intervistato da AdnKronos in merito al ritorno di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha spiegato di essere in possesso di un documento inedito sul caso Mark Caltagirone ed ha rivelato perché ospiterà Pamela Prati:

“Domenica ci occuperemo del Prati gate, ma lo faremo alla nostra maniera con l’intervista a lei che non parla da mesi ma anche con un’inchiesta su questa clamorosa fake news che ha trasformato l’assenza in un’enorme presenza mediatica. Ascolteremo la sua versione ma mostreremo importanti documenti inediti. Uno in particolare che mi chiedo come mai abbiamo cercato e trovato solo noi”.

La sua trasmissione si scontrerà con quella della d’Urso e quella di Fazio, ma nonostante questo ha deciso di prendere le distanze svelando di non sentirsi in competizione:

“Ho deciso di proseguire nella sfida della domenica sera, ma sarà un anno difficile. Rai1 si è rafforzata con la fiction, Rai2 avrà Fazio. Se arriviamo al 6% è grasso che cola. Non sono contro la d’Urso, rispetto molto Barbara, sa fare TV, una persona che fa centinaia di ore televisive all’anno merita rispetto anche solo per la forza fisica. Molto spesso non sono però d’accordo su come faccia la TV. Credo che si rischi spesso di mischiare varietà e giornalismo. Essere sotto testata giornalistica obbliga a grande attenzione. Però ribadisco che non è lei la mia avversaria”.

Speriamo solo che questa volta non si tratti solo di una poracciata come lo fu il caso ‘Mark Caltagirone’ da Giletti lo scorso giugno.