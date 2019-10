Massimo Giletti saluta Barbara d’Urso, ma poi le lancia una frecciatina velenosa – il web lo critica

Ieri sera Massimo Giletti ha invitato (nuovamente) Pamela Prati a Non è L’Arena (ma non aveva criticato le trasmissioni che avevano allungato il brodo sul caso Caltagirone?!).

Durante la trasmissione l’ex compagna di Mark ha tuonato: “Le trasmissioni hanno fatto i soldi sulla mia pelle. La d’Urso, nonostante avesse letto i miei messaggi con Mark, ci ha fatto dieci puntate col 22% di share”.

Giletti ha preso la parola ed ha aggiunto: “In quindici giorni noi abbiamo trovato un documento. Abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Avevano dei precedenti di questo tipo. Quindi invece di invitarle avrebbero detto ‘qualcosa non torna’. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico, ma sfrutta questa storia? Questa è una domanda alla quale un giorno dovranno rispondere. Ce l’ho con chi fa un lavoro non corretto”.

Dopo che Roberto D’Agostino è intervenuto per chiedere se fosse una frecciatina rivolta a Barbara d’Urso, Giletti ha salutato la collega ricordando però lo spostamento di Live Non è la d’Urso al lunedì.

“Salutiamo Barbara d’Urso, ciao Barbara. Lei è stata dall’altra parte per qualche domenica, so che Mediaset ha deciso di spostare il suo programma dalla domenica sera. La salutiamo a nome dei suoi fan”.

Carmelita dopo aver scoperto che Massimo l’ha nominata per la milionesima volta nel giro di 3 puntate del suo Live Non è la l’Arena 5 .

Il popolo di Twitter si è schierato quasi completamente contro Massimo Giletti.

Ma Giletti che Cos’ha questa sera contro Barbara, anche abbastanza ridicolo #nonelarena — Diva&Lesbica (@rosydc_) October 20, 2019

Giletti che fa frecciatine a Barbara D’Urso,ma le copia le mille puntate su Pamela Prati e rosica per non essere stato il primo. #noneladurso #NonelArena pic.twitter.com/L0KqFWnQay — – (@itsxfuckingme) October 20, 2019

Se non nomina Barbara D’urso ogni 3 parole che dice non è contento Giletti.#nonelarena — ⒷⒾⓏⒾⓄ™  🏳️‍🌈🇪🇸 (@BizioPremium) October 20, 2019