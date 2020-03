Matta come Mattarella e bimba di Conte un po’ monella: il nuovo freestyle di Myss Keta è epico

La cosa migliore partorita durante questa lunga quarantena causata dal CoronaVirus.

Myss Keta ti amo.

Myss Keta | #IoRestoACasa | Testo

Ci vediamo a cena? (Mmh, no!)

Andiamo in palestra, dai! (Mmh, no!)

Ci beviamo una roba? (Mmh, no!)

Stasera cosa fai?

Hashtag #IoRestoACasa

Io resto a casa

Genitore 1, genitore 2

Hashtag #IoRestoACasa

Io resto a casa

Genitore 1, genitore 2

Hashtag #IoRestoACasa

Andiamo a ballare? (Uff, no!)

Dai solo un pochino, ma dai oh (No!)

Al bancone del bar (Oh my God, Monica?)

Ti offro un drinkino (No!)

Matta matta come Mattarella

Sì che bella come Barbarella

Sono quella rossa sulla mortadella

Bimba di Conte ma un po’ monella

Hashtag

Non chiedermi di uscire

No, non posso più venire

Hashtag

Non chiedermi di uscire

Hashtag

#IoRestoACasa