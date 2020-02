Grande Fratello Vip, “Matteo Alessandroni fuori dalla casa ha un ipotetico fidanzato, un uomo che sta male per lui”: lo scoop a Pomeriggio 5

Carmen Di Pietro oggi è stata ospite a Pomeriggio 5 per parlare di Matteo Alessandroni e di come l’abbia fatta soffrire. Qualche mese fa i settimanali hanno parlato di una storia d’amore tra il personal trainer e la Di Pietro, ma lui ha smentito in modo davvero brusco “questa cosa mi ha rovinato l’immagine“. Carmen adesso ha detto di non voler più saperne nulla di lui ed ha aggiunto di averlo bloccato su tutti i social. Il vero scoop però l’ha lanciato Biagio D’Anelli, secondo il quale Matteo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip aveva una fidanzata e anche un ragazzo che lo aspettava. L’opinionista di Barbara d’Urso ha fatto riferimento ad un ‘ipotetico fidanzato’.

“Lui si è comportato male. Il ragazzo è entrato in casa da single, ma fuori aveva una fidanzata affranta e non solo, c’era anche un uomo. Ha mancato di rispetto anche ad un ragazzo. In che senso? Un maschio che stava male per lui. Amore non corrisposto? No, piuttosto diciamo che era un ipotetico fidanzato, usciranno delle notizie presto”.

“Mi ha fatta sentire usata”

Intanto la ragazza di Matteo Alessandroni l’ha lasciato attraverso i social.