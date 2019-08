Matteo Salvini: Francesca Verdini l’ha tradito con Rodolfo Salemi? Arriva il commento

Ieri pomeriggio si è sparsa a macchia d’olio sul web la notizia che voleva Matteo Salvini e Francesca Verdini in crisi, con tanto di quest’ultima invaghita del tentatore di Temptation Island, Rodolfo Salemi. La notizia è stata ripresa anche da Il Messaggero, ma secondo quanto riportato da Roberto Alessi di Novella 2000, si tratterebbe di una fake news.

“Dopo il vecchio tweet del Portaborse che a maggio dava Matteo e Francesca divisi, si dice che l’ex Ministro degli Interni sarebbe stato lasciato dalla compagna per un tentatore di Temptation Island, tale Rudy. Nulla di più falso, ma per i tastieristi del web a volte la verità è del tutto trascurabile”.

Il gossip nonostante sia stato battuto da tutte le agenzie di stampa non è stato commentato né da Salvini (che effettivamente ha di meglio da fare in questo periodo), ma neanche da Francesca Verdini e né da Rodolfo Salemi, stranamente silenzioso in queste ultime ore d’agosto.

E dire che alla Verdini manco male le sarebbe andata…