Matteo Salvini commenta la finale del Grande Fratello, ma Heather Parisi lo asfalta

Ieri notte subito dopo la vittoria di Martina Nasoni, Matteo Salvini ha fatto sapere ai suoi follower di aver guardato il Grande Fratello e si è chiesto come farà a stare senza GF per tutti questi mesi.

“E anche quest’anno è andata!

Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??😉

Dai, un sorriso allunga la vita. #GF16″