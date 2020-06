Matthew Morrison di Glee rompe il silenzio e commenta le accuse contro Lea Michele

Dopo Amber Riley e Alex Newell, un altro protagonista di Glee ha commentato le accuse rivolte a Lea Michele nelle scorse settimane. Matthew Morrison in un’intervista concessa alla Fubar Radio è stato un po’ paracu** è ha detto che questa polemica è una sorta di distrazione da problemi ben più grossi.

Caro Will Schuester, siamo d’accordo che la vicenda sia meno importante di altre cose che stanno accadendo nel mondo, ma quello che vogliamo sapere è: Lea Michele era una vera str**za dietro le quinte di Glee?

Matthew Morrison speaks on the Lea Michele controversy: “I honestly think it’s a distraction of the bigger issues that are going on right now… You want to be a good, pleasant person to be around. That’s about all I’m going to say on that.” #GLEE pic.twitter.com/wKnjPikk10

