Mattia Marciano dopo Angela Nasti ritrova l’amore con una naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi

Mattia Marciano, tronista mai dimenticato di Uomini e Donne, archiviata la relazione con Angela Nasti (che lo ha lasciato per salire sul trono), ha ritrovato l’amore con una naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Sto parlando della figlia di Sinisa, Viktorija Mihajlović.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale IsaeChia.it che ha riscontrato come Mattia Marciano e Vikorija Mihajlovic abbiano fatto cena e successivamente colazione nello stesso hotel.

Oggi l’ex naufraga tra l’altro si trova a Napoli, città dove Mattia Marciano vive.

Che l’ex tronista abbia dimenticato la sua Vittoria (Deganello, scelta a Uomini e Donne, ndr) con un’altra Viktorija?

Mattia Marciano, tra l’altro, era stato chiamato dagli autori de L’Isola dei Famosi per partecipare alla stessa edizione di Viktorjia (quella andata in onda solo qualche mese fa), ma alla fine non è stato preso.