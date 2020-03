Mattino Cinque: Federica Panicucci resta a casa, sospesa fino a nuovo ordine governativo

Oltre Mara Venier, Milly Carlucci e Simona Ventura (rimaste orfane dei loro programmi) anche Federica Panicucci è stata mandata ‘in ferie forzate’ a causa del CoronaVirus.

Come annunciato dal comunicato stampa di Mediaset, infatti, Mattino Cinque andrà regolarmente in onda nonostante gli ordini governativi, ma la parte di gossip ed intrattenimento di Federica Panicucci non ci sarà.

Quanto a “Mattino 5”, il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: “Mattino 5-Speciale Coronavirus”. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno.

Alla fine Francesco Vecchi non è “rimasto a casa” come voleva la Panicucci, ma è successo il contrario.



Mediaset ‘rimodula’ la programmazione, il comunicato stampa