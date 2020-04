Maurizio Costanzo racconta la quarantena con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo in un’intervista rilasciata ieri a Il Corriere della Sera ha raccontato come vive la quarantena con Maria De Filippi. Il giornalista ha detto di non essere mai stato un tipo mondano e che per questo motivo la sua vita non è stata così tanto stravolta.

“Indosso la mascherina nel tragitto in auto. La indossano soprattutto le persone che lavorano con me, dai due uomini della scorta alle segretarie. Devo ammettere che non sono mai stato un tipo mondano. Da piccolo c’era la guerra e non uscivo… Poi ho sposato Maria, un’altra casalinga… Io e lei siamo marito e moglie da quasi venticinque anni e prima siamo stati insieme altri tre. In tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa. Mi piace aspettarla la sera per mangiare. La cosa che mi manca di più è il pranzo con i figli. Quella è una delle cose che mi dispiace di più. Aspetto che si allentino le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini. Ormai temo ai primi di maggio. Comunque ci sentiamo spessissimo. Mentre con i nipoti ci sentiamo all’orecchio, questo per colpa mia che sono antico. Il nonno, del resto, lo hanno visto tante volte in tv”.

Per le b!tches più curiose, Kween Mary due anni fa ha mostrato casa sua e di Maurizio durante una puntata di Che Tempo Che Fa (qui il video).

Maria De Filippi svela il motivo che l’ha spinta a non sospendere Amici a causa del CoronaVirus.

“È tutto strano, particolare, ti sembra di fare una perenne prova, l’unica differenza quando inizia la puntata è che sei truccata. Ma penso che queste dirette sospese nel tempo abbiano portato in tutti una dimensione più vera, autentica. Una parte di me diceva di non voler andare in onda. Pier Silvio Berlusconi mi ha detto che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta a mancare».