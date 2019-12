Maurizio Costanzo commenta le offese di Sgarbi e la tv di Barbara d’Urso

Una lettrice di Chi ha chiesto a Maurizio Costanzo cosa pensa del comportamento di Vittorio Sgarbi in tv. La donna ha citato Alessandro Cecchi Paone e le parole che ha usato per commentare la lite del critico d’arte con Vladimir Luxuria: “Ma perché uno che usa tutte quelle parolacce viene ancora invitato in tv?”

King Maury in qualche modo ha minimizzato dicendo che Sgarbi offende tutti perché è nel suo carattere e che forse c’è qualcuno che lo irrita in particolar modo.

“Sgarbi è offensivo con gli altri ospiti in tv perché è nel suo carattere. Va da sé che l’ho visto anche trattenersi in maniera perfetta. Probabilmente (ma non so dare una risposta certa), c’è qualcuno che lo irrita in particolar modo. E, da lì, succede l’inferno.”

Sempre questa settimana, ma nella sua rubrica su Libero, Maurizio Costanzo ha lanciato una mezza shade a Barbara d’Urso. Il giornalista se l’è presa con l’ospitata di Max Felicitas a Live Non è la d’Urso.

“Ho sentito Barbara D’Urso annunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma, sarebbe stato ospite un giovanotto di ventidue anni, desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o con Carmen Di Pietro, e quest’ultima ha accettato. Mi è venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia. Non bastava Sgarbi che duellava contro Vladimir Luxuria, adesso abbiamo anche il giovane «in calore» che propone le sue preferenze. È televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”.

Onestamente non ho trovato così scandaloso il siparietto di Carmen Di Pietro e Max Felicitas. Sicuramente era trash, ma così come molte altre cose che vediamo nei programmi che amiamo tanto, dal GF e L’Isola a Uomini e Donne.

Il sogno di Max è passare una notte con Carmen Di Pietro, lei accetterà? #noneladurso https://t.co/hIFcZU31ES — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 30, 2019

Maurizio Costanzo: le parole che ha speso per Barbara un anno fa.