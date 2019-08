Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara con una trans? Parla la moglie, che però fa una gaffe

Qualche mese fa Guendalina Rodriguez ha dichiarato di aver fatto l’amore con Mauro Icardi. La notizia è stata riportata anche da diversi giornali sportivi.

Ieri sera durante il programma Tiki Taka, Wanda Nara ha smentito le parole di Guendalina, ma ha fatto una gaffe dicendo “un trans” invece del corretto “una trans”.

“Hanno detto che io ero incinta e non sono incinta. Magari era qualche hamburger in più! Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con un trans: non è vero, per adesso non gli piacciono. Non è roba uscita sui social network, è roba uscita sui giornali. Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli ma non vado a Napoli da sette anni”