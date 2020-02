McDonald mette in vendita le candele che profumano di cipolla, formaggio e hamburger

Yankee Candle alla vaniglia o al cocco? Il passato, adesso sul mercato delle candele profumate è arrivato McDonald, che ha da poco lanciato dei prodotti davvero particolari per omaggiare il suo panino più famoso, il Quarter Pounder (in Italia si chiama McRoyal DeLuxe). Oltre alle t shirt, un calendario, dei ciondoli e delle spille, la nota catena di fast food ha messo in commercio 6 candele al profumo degli ingredienti del Quarter Pounder: pane, ketchup, sottaceti, formaggio, cipolla, manzo.

Pensate che le candele del Mc abbiano avuto meno successo di quella di Gwyneth Paltrow all’aroma di ‘Jolanda’? Illusi, il set di ceri venduto sul sito di McDonald America è già sold out. Adesso non è chiaro se queste candele arriveranno anche in Europa.

Sarà che in questo periodo sono a dieta, ma una candela al ketchup o al formaggio la annuserei volentieri…



Il merchandising di McDonald dedicato al Quarter Pounder.

Noi diciamo sempre che i Cicci hanno case zozze e puzzolenti. Ma finalmente Mcdonald ha creato le sue candele profumate #viteallimite pic.twitter.com/kQ3BQoZPk5 — Diana (@poppins79) February 24, 2020