Mediaset annuncia la maratona di Harry Potter come regalo ai telespettatori

Da quando il Presidente del Consiglio ha invitato tutti gli italiani a restare in casa, moltissimi fan di Harry Potter hanno chiesto a Mediaset di trasmettere tutti i film del maghetto più famoso al mondo. Dopo due giorni Italia 1 ha risposto agli appelli ed ha annunciato che dal prossimo 16 marzo, ogni lunedì andrà in onda un capitolo della saga più amata di sempre.

Un bel regalo per questo periodo davvero complicato.

“Sì, vi abbiamo ascoltato. Ogni lunedì, in prima serata su #Italia1, la saga completa di Harry Potter! Si parte dal 16 marzo con Harry Potter e la pietra filosofale”.

lunedì 16 marzo alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e la pietra filosofale

lunedì 23 marzo alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e la camera dei segreti

lunedì 30 marzo alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

lunedì 6 aprile alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e il calice di fuoco

lunedì 13 aprile alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e l’ordine della fenice

lunedì 20 aprile alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e il principe mezzosangue

lunedì 27 aprile alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e i doni della morte parte 1

lunedì 4 maggio alle 21.20, Italia 1: Harry Potter e i doni della morte parte 2

Harry Potter, l’annuncio di Italia 1.

A questo punto pretendo anche la maratona di Fantaghirò, mandata però ad orari decenti.

DA LUNEDÌ MARATONA DI HARRY POTTER SU ITALIA UNO

NON È UN ESERCITAZIONE

MI VIENE DA PIANGEREEEE GRAZIEEEEE#HarryPotter pic.twitter.com/wpnorA2N3n — Martina Holmes 🌌 (@daunasolaparte) March 11, 2020

Segnalo: da lunedí 16 marzo, ogni settimana su Italia1, la maratona dei film di Harry Potter 💁🏻‍♀️ Mediaset ha ascoltato le vostre/nostre preghiere. pic.twitter.com/3AUjYRG1qm — diana (@_diana87) March 11, 2020