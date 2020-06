Mediaset difende Barbara d’Urso: “…Così, per chiarire”

Mediaset, dopo molteplici indiscrezioni sul futuro professionale di Barbara d’Urso, ha deciso di mettere i puntini sulle ‘i’ e di chiarire una volta per tutte quali saranno gli appuntamenti settembrini della conduttrice.

Barbara tornerà alla guida di Pomeriggio Cinque (dal 7 settembre) e di Domenica Live e Live Non è la d’Urso (dal 13 settembre), con tanto di frecciatina finale “Così, per chiarire“.

Il tweet è stato scritto 24 ore dopo l’articolo di Giuseppe Candela per Dagospia, in cui ha confermato il ritorno della conduttrice a Pomeriggio Cinque e Domenica Live e forse anche a Live Non è la d’Urso, parlando però di un’ipotetica doppia conduzione di Alfonso Signorini per il GF Vip ed il GF Nip.

Alla luce del tweet di Mediaset, Candela ha così risposto via Dagospia:

“L’asilo Mariuccia ha rubato l’account dell’ufficio stampa Mediaset? No, questa volta non c’entrano i comunicati trash-cult di Giancarlo Scheri e nemmeno i dati auditel pompati dei programmi di Barbara D’Urso. Ora è il turno di questo cinguettio: “Barbara D’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live-Non è la D’Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così per chiarire.” Una smentita, almeno nelle intenzioni, di quanto scritto in un retroscena da Dagospia che ha raccontato la guerra, se così si può definire, tra Carmelita e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Un retroscena sulle dinamiche e sugli equilibri interni.

Il problema? La smentita non solo non smentisce ma conferma quanto scritto da Dagospia finendo per smentire proprio Barbara D’Urso. Su questo sito abbiamo scritto che la conduttrice resterà alla guida di Pomeriggio 5, e dovrebbe spuntarla, anche grazie al supporto di Mauro Crippa, su Live-Non è la D’Urso e ottenere il bis a Domenica Live. Questo abbiamo scritto.

Perché Mediaset non ufficializza, invece, la conduzione di Barbara D’Urso al Grande Fratello Nip? Anche questo aspetto al centro del nostro articolo con un finale diverso. Proprio la conduttrice a Live Non è la D’Urso e in un’intervista al Corriere della Sera ha confermato la sua presenza”.