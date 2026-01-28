Cacciata da Mediaset, le hanno strappato il contratto | La famosissima della tv esce di scena

Durante la seconda parte del suo format “Falsissimo”, Corona ha preannunciato una puntata interamente dedicata alla popolare conduttrice, definendola la “donna più importante di Mediaset”. Secondo l’ex re dei paparazzi, è la De Filippi a decidere non solo chi fa carriera all’interno dell’azienda, ma anche chi viene “costruito” e chi no, delineando le traiettorie professionali di numerosi personaggi televisivi. Queste affermazioni introducono un quadro di potere significativo, dove le decisioni di un’unica figura avrebbero un peso determinante sul futuro artistico dei volti noti del piccolo schermo.

In questo contesto di presunta onnipotenza, Corona ha puntato i riflettori su Belen Rodriguez, interrogando i suoi spettatori e il pubblico più in generale sul motivo della sua assenza dalle reti Mediaset. “Lo sapete perché Belen non lavora più?”, ha chiesto retoricamente, preparando il terreno per un racconto dettagliato che svelerebbe i retroscena di una presunta rottura tra due delle figure più influenti del panorama televisivo italiano. Il suo racconto si preannuncia come un’analisi cruda e senza filtri delle dinamiche interne che governano il successo e l’insuccesso a Cologno Monzese, ponendo interrogativi sulla libertà artistica e le gerarchie non scritte che ne condizionano l’operato.

Belen Rodriguez e la richiesta negata a ‘Tu sì que vales’

LEGGI ANCHE LEGGI ANCHE Se ne va dalla Rai, colpaccio per Pier Silvio Berlusconi | Nella scuderia Mediaset un altro pezzo da 90 Dopo il terremoto mediatico, il Grande Fratello Vip prepara una mossa shock: Pier Silvio Berlusconi punta su un volto Rai notissimo. Sarà la svolta attesa? Vai all'articolo

Il fulcro delle accuse di Fabrizio Corona ruota attorno al rapporto tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi, in particolare durante l’esperienza della showgirl argentina a “Tu sì que vales”. Secondo Corona, sarebbe stata proprio Maria De Filippi a introdurre Belen nel programma, guidando la sua ascesa e, successivamente, l’integrazione di altri personaggi al tavolo dei giurati popolari. Corona ha ripercorso la storia, citando l’ingresso di figure come Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara, pur con qualche imprecisione sull’ordine cronologico, ma sottolineando come Belen fosse inizialmente parte integrante di questa configurazione.

Tuttavia, la narrazione prende una piega differente nel momento in cui Belen, sentendosi forte della sua esperienza e del suo percorso professionale, avrebbe manifestato il desiderio di un ruolo più elevato. “Maria, ho quasi quarant’anni, credo di avere un’immagine, una storia, una carriera, ho fatto anche Sanremo, mettimi lì sopra, io il tavolo con questi quattro sconosciuti non lo voglio fare più”, avrebbe detto Belen a Maria De Filippi. Questo “lì sopra” alluderebbe a una posizione di maggiore prestigio, magari quella di giudice, differente dal ruolo condiviso. La risposta di Maria, stando all’imitazione che Corona ne ha fatto, sarebbe stata lapidaria: “Non lo vuoi FARE più? Non lo vuoi FARE più? Io lì sopra non ti metto”. Questa presunta chiara e ferma negazione avrebbe segnato l’inizio della fine.

L’epilogo: la progressiva uscita di Belen da Mediaset

A seguito di questo presunto scontro verbale e del diniego di Maria De Filippi, Fabrizio Corona ha delineato un quadro di progressiva emarginazione per Belen Rodriguez all’interno di Mediaset. Secondo la sua versione, la showgirl argentina avrebbe iniziato a perdere gradualmente i suoi “appigli” e le opportunità lavorative che prima le erano garantite. L’influenza di Maria De Filippi, quindi, non si sarebbe limitata a negare una promozione, ma avrebbe avuto ripercussioni ben più ampie sul percorso professionale di Belen nell’azienda. Questo avrebbe condotto, in ultima analisi, alla sua estromissione definitiva da Mediaset.

A conferma di questa tesi, Corona ha raccontato un episodio specifico relativo alla redazione de “Le Iene”. Pur volendo Belen di nuovo nel programma, ogni tentativo sarebbe stato vanificato proprio a causa della presunta frizione con la De Filippi. Questo dettaglio, se confermato, sottolinea ulteriormente la portata delle decisioni e del potere attribuito a Maria De Filippi nell’ecosistema Mediaset. La ricostruzione di Corona dipinge un’immagine di un ambiente dove le dinamiche personali e le posizioni di forza possono determinare in modo irreversibile il destino professionale dei volti noti della televisione, trasformando una richiesta di cambiamento in un punto di non ritorno per la carriera di Belen Rodriguez nell’azienda del Biscione.