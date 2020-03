Mediaset: novità su C’è Posta Per Te (che si allunga) e Amici

Nuovi cambiamenti nel palinsesto di Canale 5. Mediaset ha deciso di allungare C’è Posa Per Te, mandando in onda diverse repliche a partire da sabato 21 marzo e quindi è evidente che Amici resterà al venerdì sera. Il talent show mariano avrebbe dovuto spostarsi al sabato, ma a quanto pare i vertici del biscione hanno cambiato idea.

Proprio come succederà per C’è Posta Per Te, sarebbe carino se Mediaset ci regalasse le repliche di diversi anni fa anche di Uomini e Donne (che andrà in pausa tra una settimana). In questo periodo complicato le catfight di Bubi, Federico, Eliana, Paola, Salvatore, Karina e Teresanna potrebbero alleggerire un po’ i nostri pomeriggi. Piersilvio facci sto regalo.

Come ultima puntata di #cepostaperte …. no Maria non ci puoi fare questo ora che siamo rinchiusi in casa … #amici19 pic.twitter.com/K5LpnfXCPe — . (@7didenari) March 13, 2020