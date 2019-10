Uno storico programma Mediaset è stato accusato di plagio: la condanna sentenzia 15 milioni di euro

Mediaset España è stata condannata in via definitiva al pagamento di 15 milioni di euro di multa ed alla rimozione dal proprio palinsesto (con effetto immediato!) di uno storico quiz che in Italia è stato lanciato da Gerry Scotti a fine anni Novanta: Passaparola.

In Spagna, infatti, Pasapalabra andava tutt’ora regolarmente in onda regalando a Telecinco ottimi ascolti nel preserale, ma ora dovrà essere interrotto essendo stato accusato dalla Corte Suprema di essere un plagio di The Alphabet Game, programma di cui detiene i diritti il gruppo britannico ITV.

Oltre alla sospensione della messa in onda ed al pagamento della multa, Telecinco è stato intimato di non mandare più in onda nessuna replica del quiz e di non creare nessun altro quiz che abbia un format identico o simile a quello proposto da Pasapalabra.

Mediaset, fino al 2007, aveva regolarmente pagato i diritti al gruppo britannico ITV (visto che il programma era nato come la versione straniera di The Alphabet Game) ma quando i giochi inediti del programma avevano superato quelli del format originale, hanno smesso di pagare sostenendo che il “programma non aveva più nulla a che vedere con quello britannico”.

La Spagna dovrà quindi cercare un nuovo quiz e dire addio allo splendido Pasapalabra.