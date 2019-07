Mediaset: ecco quando inizieranno i nostri programmi trash preferiti

A distanza di un po’ di giorni dall’uscita dei Palinsesti Mediaset, l’azienda di Berlusconi ha divulgato anche le date di partenza dei vari programmi d’intrattenimento che strizzano l’occhio agli amanti del trash.

Archiviata l’edizione attualmente in onda di Temptation Island con Filippo Bisciglia, la prima a tornare (15 settembre) sarà Barbara d’Urso con la seconda stagione di Live Non è la d’Urso, spostata alla domenica sera (il mercoledì sarà la serata destinata alle partite di Champions). Al momento non è chiaro quindi in che modalità tornerà Domenica Live, considerando l’appuntamento serale.

Il secondo appuntamento da segnare sarà per martedì 17 settembre, quando tornerà la seconda stagione di Temptation Island Vip (ancora senza conduttore, anche se pare quasi certa la presenza di Alessia Marcuzzi). Sempre la Marcuzzi tornerà su Italia 1 con Le Iene: il loro appuntamento sarà però spostato: non ci saranno più il martedì e la domenica, bensì il mercoledì ed il venerdì.

Da giovedì 19 settembre (per sei settimane) tornerà anche Ilary Blasi con Alvin con il loro EuroGames, versione Mediaset del celebre Giochi Senza Frontiere. Slitta invece al 23 settembre, di lunedì, il debutto di Amici Vip con Michelle Hunziker.

Le fiction ci saranno invece il venerdì sera (la prima sarà il nuovo capitolo di Rosy Abate, dal 13 settembre su Canale Cinque), mentre di giovedì (ancora non è certo il giorno, ma probabile al termine degli EuroGames) ci sarà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione su Italia 1.

Ecco quando inizieranno gli appuntamenti della nuova stagione televisiva

venerdì 13 settembre | Rosy Abate

domenica 15 settembre | Live – Non è la d’Urso

martedì 17 settembre | Temptation Island Vip

giovedì 19 settembre | EuroGames

lunedì 23 settembre | Amici Vip