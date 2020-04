Mediaset trasmetterà tutta la saga di Twilight come regalo ai telespettatori: quando e dove

Il mese scorso Mediaset ha accolto l’appello di migliaia di utenti sul web e ci ha regalato l’intera saga di Harry Potter. Le avventure di Hermione, Harry e Ron sono giunte quasi al termine e per questo motivo in moltissimi su Instagram e Twitter hanno chiesto a gran voce di vedere Twilight e Il Signore degli Anelli in tv. Ancora una volta il Biscione ha deciso di accontentare i telespettatori (visti anche i risultati incredibili di Harry Potter) e ieri è arrivato l’annuncio ufficiale che tutti aspettavamo. A partire da venerdì 10 aprile andrà in onda su Italia 1 in prima serata l’intera saga “Twilight”.

A questo punto mancano solo Hunger Games e Il Signore degli Anelli, Persy hai fatto 30, fai 31.



Mediaset trasmetterà tutti e 5 i film della saga Twilight.

“Dal 10 aprile andranno in onda ogni settimana Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte I e Breaking Dawn Parte II”.

Mi stavo lamentando perché da lunedì non avrei saputo cosa guardare e la mediaset mi ha piazzato twilight il venerdì Solo gioie in queste giornate di stenti mamma mia Edoardo e Bellah im ready — 🦋 (@wayanderlust) April 6, 2020