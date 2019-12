In arrivo la “versione Mediaset del Festival di Sanremo”: svelata anche la conduttrice in pole position

Il Festival di Sanremo da 70 anni a questa parte ferma l’Italia per quella che è a tutti gli effetti la competizione musicale più discussa e chiacchierata dello stivale. Cinque serate di musica no-stop che portano alla Rai milioni di euro e che costringe Mediaset a ripiegare su repliche a basso costo. Per questo motivo il Biscione starebbe pensando di “rispondere” con una propria gara musicale descritta come la “versione Mediaset del Festival di Sanremo“.

A parlarne è stato il settimanale Vero che ha ipotizzato anche il nome della conduttrice (in pole position ci sarebbe quello di Barbara d’Urso).

“L’anno prossimo Barbara d’Urso potrebbe condurre non solo il Grande Fratello ma anche una nuova manifestazione musicale che potrebbe essere la versione di Mediaset del Festival di Sanremo. Ancora top secret la location del grande evento”.

Sogno irrealizzabile o ipotetica realtà? Che anche Mediaset abbia voglia di realizzare un festival musicale in più serate?

Nel mentre Barbara d’Urso si gode le sue vacanze di Natale in compagnia dei figli e delle amicizie.