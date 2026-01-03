Mediaset, hanno preso la decisione più difficile: il “sistema Signorini” e il futuro del Grande Fratello

Lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini e le presunte modalità di svolgimento dei provini del Grande Fratello hanno tenuto banco per giorni, con Mediaset che ha mantenuto una posizione di estrema prudenza. L’azienda del Biscione, sotto la guida attenta di Pier Silvio Berlusconi, ha finora evitato commenti diretti, ma dietro le quinte sembrerebbero essere state già prese decisioni importanti. Queste ultime indiscrezioni arrivano in un momento cruciale, all’indomani di nuove prese di posizione ufficiali e retroscena che stanno definendo il quadro del futuro sia del conduttore che del celebre reality show. La situazione è fluida e in continua evoluzione, lasciando i fan e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso riguardo ai prossimi sviluppi.

Le nuove direttive per i provini e il destino di Signorini

Le dure dichiarazioni di Endemol Shine Italy, produttore del Grande Fratello, a seguito delle rivelazioni di Fabrizio Corona sui presunti metodi di reclutamento, hanno segnato un punto di svolta. Un retroscena firmato da Gabriele Parpiglia ha delineato la situazione attuale di Alfonso Signorini in Mediaset e il futuro del Grande Fratello Vip. Il ritorno del format nel 2026, prima quasi una certezza, ora appare avvolto nella più totale incertezza.

Parpiglia ha rivelato quella che definisce «la realtà dei fatti»: «i provini del GF Vip sono ripartiti da zero in una struttura interna a Mediaset lato Roma, con a capo una nuova persona che i programmi sa farli, e colpo di scena, c’è la superstite del team Signorini, ovvero Irene Ghergo». Questa riorganizzazione interna suggerisce un cambiamento radicale nell’approccio alla selezione dei concorrenti. Non solo, ma la showgirl Aida Yespica, che sarebbe stata in procinto di entrare a marzo, ha confessato: «Ci ha confessato – si legge – che improvvisamente è saltato tutto», un chiaro segnale delle modifiche in atto.

Per quanto riguarda Alfonso Signorini, la sua posizione è attualmente «congelata». Attraverso il suo avvocato, ha espresso «molto rammarico per la montagna di fango che lo ha investito» e si è dichiarato «estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti». Mediaset gli ha offerto assistenza legale, un «atto dovuto» come spiegato da Parpiglia, ma l’aspetto economico rivela un quadro più complesso: «Alfonso si avvia a ricevere per intero lo stipendio del contratto in scadenza nel 2027, ma è fuori dal Grande Fratello Vip». Questo dettaglio indica una netta separazione dal ruolo che lo ha reso famoso, pur garantendogli la stabilità economica.

Le controversie legali e le accuse rivolte al sistema

Parallelamente agli sviluppi interni di Mediaset, il cosiddetto «sistema Signorini» continua a essere al centro delle polemiche. Fabrizio Corona, nel suo programma Falsissimo su YouTube, ha accusato l’ex conduttore di aver richiesto favori sessuali ad aspiranti concorrenti e partecipanti per facilitarne l’ingresso nel reality. Queste accuse hanno acceso un faro sulla questione, portando a nuove indagini e prese di posizione legali.

L’avvocato di Signorini, Andrea Righi, è intervenuto per precisare: «Mi sembra che si stia perdendo il focus su quello che, ad oggi, è l’unico reato in contestazione ovvero il revenge porn, fattispecie per la quale l’indagato non è il dottor Signorini». Righi ha inoltre sollevato dubbi sulle dichiarazioni di Corona, riferendo che l’ex re dei paparazzi avrebbe parlato di un’agenzia che, dietro il pagamento di cifre considerevoli, si occuperebbe di «procurare la possibilità di entrare al GF», lasciando «a voi le conclusioni» su tale affermazione. La querela depositata da Righi contro Corona in Procura a Milano ha già portato all’apertura di un’inchiesta e all’iscrizione di quest’ultimo nel registro degli indagati per revenge porn.

La vicenda si è ulteriormente complicata con la denuncia-querela presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Nella sua denuncia, Medugno chiede di procedere per violenza sessuale ed estorsione, invitando la Procura della Repubblica a valutare l’eventuale sussistenza di altri reati. Questo amplifica la portata dello scandalo, trasformandolo in una complessa battaglia legale che coinvolge diverse figure e accuse gravi, con implicazioni significative per tutti i soggetti coinvolti e per il futuro del mondo televisivo italiano.